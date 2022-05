Spectacle : la petite histoire Espalion, 13 mai 2022, Espalion.

EUR La petite histoire c’est la grande histoire de Shakespeare : Un « Roméo et Juliette » moderne et salvateur, un texte contemporain dont l’émotion est exaltée par la danse, la vidéo, le street art et la musique électro-live.

« Une vieille femme, elle s’appelle Montaigue. Un vieil homme, il s’appelle Capulet. Ils sont là, dans un théâtre, et ils ne sont pas là. Fantômes, ils sont condamnés pour l’éternité à nous raconter l’histoire de leurs enfants. Ils s’appelaient Roméo et Juliette, ils sont morts pour avoir osé s’aimer, pour avoir bravé la haine ancestrale qui divise leurs familles. Les vieillards se souviennent, ils disent la petite histoire, la picola, car il n’est jamais trop tard, pour rappeler que l’amour doit triompher de la haine »

L’écriture contemporaine d’Eugène Durif questionne dans ce texte la place des femmes dans notre société, elle nous parle d’adolescence et pose la question de la transmission intergénérationnelle. C’est aussi un message qui interroge la violence du monde au prisme de l’héritage forcé. Un parti pris qui questionne la féminité et la masculinité, qui bouscule les stéréotypes, qui fait apparaître une nouvelle figure des personnages de Roméo et Juliette.

Texte : Eugène Durif – Mise en scène : Sarah Carlini – Distribution : Marin Assassi, Sarah Carlini

Regards extérieurs : Muriel Sapinho & Nicolas Beduneau – Street art : Marion Delattre et Christian Meneses-Saez

Musique : Renaud Othnin-Girard – Décorateur sonore et musicien live : Frédéric Monteils

Scénographie & Costumes : Claire Péré – Chorégraphies : Mina Slimani – Voix Off : Isaac Dambrin – Décors : Alex Baumann

Production Larz’Art

Co-Production : Collectif En Jeux, Théâtre du Grand Rond, Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau, Syndicat Mixte du Lévézou, Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère

Ce spectacle reçoit le soutien d’Occitanie en scène dans le cadre de son accompagnement au Collectif En Jeux, de la DRAC et de la Région Occitanie dans le cadre d’un projet Occit’Avenir, d’Aveyron Culture, du département de l’Aveyron et de la Mairie de La Couvertoirade.

En partenariat avec AVEYRON CULTURE – Mission départementale dans le cadre des Itinéraires d’Education Artistique et Culturelle et du Conseil Départemental de l’Aveyron dans le cadre du dispositif Arts vivants au Collège.

Théâtre d’ombres, street art, danse. Par la compagnie ôRageuse. Tout public à partir de 12 ans

