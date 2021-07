Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Spectacle : « La petite fille et la mer » Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Spectacle : « La petite fille et la mer » Bréhal, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bréhal. Spectacle : « La petite fille et la mer » 2021-07-21 20:45:00 20:45:00 – 2021-07-21

Bréhal Manche Mercredi 21 Juillet à 20h45

Payant 10€/5€

à partir de 7 ans

Réservation indispensable .

La compagnie se tient prête à ajouter une représentation le 22 si forte affluence. Cie Tourner la page

Salle polyvalente de Saint-Martin de Bréhal (Bréhal) Mercredi 21 Juillet à 20h45

Payant 10€/5€

à partir de 7 ans

Réservation indispensable .

La compagnie se tient prête à ajouter une représentation le 22 si forte affluence. Cie Tourner la page

Salle polyvalente de Saint-Martin de Bréhal… culturel@ville-brehal.fr +33 2 33 50 71 78 http://www.ville-brehal.fr/ Mercredi 21 Juillet à 20h45

Payant 10€/5€

à partir de 7 ans

Réservation indispensable .

La compagnie se tient prête à ajouter une représentation le 22 si forte affluence. Cie Tourner la page

Salle polyvalente de Saint-Martin de Bréhal (Bréhal) dernière mise à jour : 2021-07-14 par OT Granville Terre et Mer

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville 48.89763#-1.56503