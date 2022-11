SPECTACLE LA PESTE ÉCARLATE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

SPECTACLE LA PESTE ÉCARLATE
Bar-le-Duc, 17 décembre 2022

Médiathèque Jean Jeukens
74 Rue de St-Mihiel
Bar-le-Duc

2022-12-17 – 2022-12-17

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de St-Mihiel

Bar-le-Duc

Meuse Bar-le-Duc La compagnie Mavra investit les salons de la médiathèque pour un spectacle d’après le roman « La Peste écarlate » de Jack London. Plongez dans l’inquiétante modernité de ce récit postapocalyptique !

Dès 12 ans..

Gratuit. Sur réservations +33 3 29 79 09 38

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de St-Mihiel Bar-le-Duc

