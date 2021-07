Bréhal Bréhal Bréhal, Manche Spectacle : « La pêche au boheur » de Chloé Lacan Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Spectacle : « La pêche au boheur » de Chloé Lacan Bréhal, 3 août 2021-3 août 2021, Bréhal. Spectacle : « La pêche au boheur » de Chloé Lacan 2021-08-03 17:00:00 – 2021-08-03

Bréhal Manche Spectacle jeune public dès 5 ans. Conte musical.

Gratuit. Sur réservation. Saint-Mart@nim, place Monaco à Saint-Martin de Bréhal. Spectacle jeune public dès 5 ans. Conte musical.

Gratuit. Sur réservation. Saint-Mart@nim, place Monaco à Saint-Martin de Bréhal. Spectacle jeune public dès 5 ans. Conte musical.

Gratuit. Sur réservation. Saint-Mart@nim, place Monaco à Saint-Martin de Bréhal. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Étiquettes évènement : Autres Lieu Bréhal Adresse Ville Bréhal lieuville 48.89909#-1.56717