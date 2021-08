Spectacle : « La Pêche à la ligne de tes rêves » Bagnoles de l’Orne Normandie, 10 septembre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Spectacle : « La Pêche à la ligne de tes rêves » 2021-09-10 16:00:00 16:00:00 – 2021-09-10 19:00:00 19:00:00 Communs du château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140

par La Compagnie Mic Mac. Organisé dans le cadre du Forum des Associations.

Une ode à la nature, où l’eau est un vecteur, où les sens sont en exergue, où le réel devient féerique. Un espace zen, reposant et ludique à destination des familles.

Zen mais aussi ludique. Et suivant les rivières de « La Pêche à la ligne de tes rêves », immergé dans la musique de l’eau et la profusion des plantes, vous serez surpris, amusé, dérouté. Vous changerez de rythme et de point de vue. Vous serez éclaboussé par la joie et peut-être par les gouttes du doute, vous interrogeant sur nos pratiques de consommateurs à court terme.

Quelle est la vraie place de mon nid de vie ? Quelle est ma place dans la nature ? Quelle est la place de la nature ?

Que vous soyez venus en nombre pair ou en imper (si vous craignez les éclaboussures), sans vraiment y laisser des plumes, vous ne sortirez pas indemne des méandres de cette attraction. Vous aurez envie de voguer sur les eaux d’un monde plus respectueux de la nature, de continuer à suivre votre canard sauvage pour partir avec lui à la pêche aux utopies.

Gratuit. Tout public.

Représentation soutenue par le réseau RENAR. Un partenariat avec le réseau normand des arts de la rue.

Bagnoles de l’Orne Tourisme fait partie des membres du réseau RENAR qui apporte son soutien aux arts de la rue diffusé gratuitement dans l’espace public.

tourisme@bagnolesdelorne.com +33 2 33 37 85 66 https://www.bagnolesdelorne.com/

