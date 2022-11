Spectacle La Pastorale Maurel Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-08 12:00:00 – 2023-01-08 16:30:00

Bouches-du-Rhône EUR 25 25 Les Pastoraliers Martégaux vous invitent à assister à un spectacle à la création originale. Joué dans la pure tradition provençale, la pièce de théâtre « Pastorale Maurel » reste un incontournable à chaque nouvelle année.



La pastorale la plus renommée en Provence est la Maurel créée en 1844 par Antoine Maurel.



Repas composé d’un apéritif, un plat (daube ou aïoli selon la date), des mandarines, des papillottes en chocolat, un verre de vin et café.

Début du spectacle à 14h30.

La Pastorale Maurel, pièce jouée en langue provençale raconte la nativité de Jésus. Les pastoraliers martégaux la jouent à Martigues en janvier.

