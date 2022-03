Spectacle – La nuit tombe quand elle veut Saint-Brieuc, 10 mars 2022, Saint-Brieuc.

Spectacle – La nuit tombe quand elle veut La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-03-10 – 2022-03-10 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Veillée sauvage et hallucinée

Latifa Laâbissi et Marcelo Evelin proposent une traversée imaginaire et sonore : une veillée hallucinée en forme d’aventure, habitée de créatures incandescentes, travaillant au corps les images, les voix et les états qui les traversent… Un voyage du sensible pour partager avec eux une expérience hypnotique plastique et musicale. Un lâcher-prise qui laisse advenir les rêves, les peurs, les spectres.

Accompagnées du musicien Tomas Monteiro – dont le thérémine se fait l’amplificateur de leurs états imaginaires –, leurs présences mutent, devenant « des corps qui voient, encaissent, sédimentent, cannibalisent, archivent, enfouissent ». Démultipliés par l’espace incandescent de Nadia Lauro, la lumière qu’ils font miroiter, les langues qu’ils émettent, ces corps saturés d’images se fondent en une matière tumultueuse et malléable, en constante métamorphose. Laissez-vous surprendre et de spectateur devenez veilleur.

Tout public

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

