[spectacle] La (nouvelle) ronde La Maison des métallos Paris, 7 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 19h00 à 20h40

Le vendredi 15 décembre 2023

de 20h00 à 21h40

Du jeudi 07 décembre 2023 au vendredi 08 décembre 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h40

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

sam. 16 déc représentation en LSF

durée 1h40

déconseillé aux moins de 16 ans

ce spectacle comporte des scènes de nudité à caractère sexuel, incarnées par des marionnettes

tarifs 10, 15 ou 20€ (au choix, sans conditions)réservation conseillée

Et si nous parlions d’amour(s) ? Un spectacle politique, poétique et drôle qui célèbre l’amour sous toutes ses formes. Une version actualisée de La Ronde d’Arthur Schnitlzer, à l’aune de la multiplicité des identités gay, lesbienne, bi, polyamoureuse, asexuelle et transgenre.

Et si nous parlions d’amour(s) ? Cette création pose un regard sensible et joyeux sur la pluralité de nos pratiques sexuelles et amoureuses.

Inspiré de La Ronde d’Arthur Schnitzler, pièce censurée en 1897 pour son traitement sulfureux, Johanny Bert en propose une réécriture complète, confiée à Yann Verburgh, à partir de la structure initiale : des histoires entrelacées où chaque personne vit une rencontre intime avec la suivante.

Documentée par une série d’entretiens avec des anonymes sur leurs relations amoureuses, la réflexion prend chair avec des marionnettes au réalisme troublant, manipulées à vue par une équipe de jeunes acteur·rices. La diversité des corps se veut le reflet de la pluralité des êtres et des vies, rassemblée dans cette mosaïque de récits percutants et touchants.

La mise en scène chorale, très cinématographique, permet de passer d’une rencontre à l’autre, révélant ce qui nous rassemble dans nos différences : l’amour, tout simplement.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris

Christophe Raynaud de Lage Johanny Bert