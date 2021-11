Fenouillet Espace Jack Roubin Fenouillet, Haute-Garonne Spectacle : La mythologie des constellations – Vendredi 26 novembre Espace Jack Roubin Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Spectacle : La mythologie des constellations – Vendredi 26 novembre Espace Jack Roubin, 26 novembre 2021, Fenouillet. Spectacle : La mythologie des constellations – Vendredi 26 novembre

Espace Jack Roubin, le vendredi 26 novembre à 19:00

Un spectacle surprenant pour tous les âges qui fait redécouvrir les histoires des constellations du ciel au travers des tracés de lumière réalisés en direct sur scène par Philippe Picgirard. Parallèlement, le conteur Jean-Noël Sarrail décrit les affres mythologiques des dieux, des humains et des animaux placés dans le ciel. Un moment magique pour retrouver des histoires comme : la Grande Ourse, Hercule, la reine Cassiopée, Orion et le Scorpion…

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:30:00

