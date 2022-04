Spectacle : La Montagne aux cent choix Musée de l’archerie et du Valois, 14 mai 2022 19:00, Crépy-en-Valois.

Nuit des musées Spectacle : La Montagne aux cent choix Musée de l’archerie et du Valois Samedi 14 mai, 19h00

Le musée de l’archerie et du Valois vous invite à deux représentations du spectacle La Montagne aux cent choix, par Guillaume Alix et la compagnie le Récigraphe.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’association des Amis du musée et l’équipe du Musée de l’archerie et du Valois vous invitent à une soirée exceptionnelle avec deux représentations du spectacle La Montagne aux cent choix, par Guillaume Alix et la compagnie le Récigraphe.

Inspiré par les contes fantastiques, la fantasy et les livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix propose à son public un récit interactif. On y retrouve de nombreuses références à des contes merveilleux, un humour décalé, des jeux de mots parfois capillotractés et des blagues un tantinet potaches, mais assumées.

Le public vote, contrôle un inventaire projeté sur scène et fait évoluer l’histoire au gré de ses décisions. Ainsi, les visiteurs n’entendront pas la même histoire à chaque séance.

Parfois, l’ensemble des spectateurs peut choisir ; d’autres fois, seulement une partie. Il arrive même qu’une seule personne puisse se déterminer et assumer un choix pour l’ensemble de l’auditoire. En filigrane, le conteur évoque les difficultés à faire des choix, la responsabilité de nos actes, les prises de risques et les hasards auxquels il faut quelquefois se remettre.

En plus de ces deux représentations, l’accès au musée et à ses collections est libre et gratuit, de 19h à 22h30.

Événement co-organisé par l’association des Amis du musée de l’archerie et du Valois avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois.

Installé dans l’ancienne demeure médiévale des seigneurs de Crépy-Nanteuil, le musée de l’archerie et du Valois conserve une très belle collection de statues du Moyen Âge du XIXe siècle provenant de différentes églises et chapelles du Valois. Unique en France, il témoigne de la pratique, si diverse, du tir à l’arc dans le monde, de la Préhistoire à nos jours, et tout particulièrement des traditions séculaires des compagnies d’arc.

http://www.musee-archerie-valois.fr

Saturday 14 May, 19:00

Installed(Settled) in the old(former) medieval house of the Lords of Crépy-Nanteuil, the museum of the archery and the Valois keeps(preserves) a very beautiful collection of statues of the Middle Ages of the XIXth century resulting(coming) from various churches and chapels of Valois. Unique(only) in France, he shows of practice, so diverse, some archery in the world, the Prehistory in our days, and quite particularly secular traditions of the companies of bow(arc).

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, la asociación de Amigos del Museo y el equipo del Museo de la Arquería y del Valois le invitan a una velada excepcional con dos representaciones del espectáculo La Montagne aux cent choice, por Guillaume Alix y la compañía Le Récigraphe.

Inspirado por los cuentos fantásticos, la fantasía y los libros de los que eres el héroe, Guillaume Alix propone a su público una narración interactiva. Contiene numerosas referencias a cuentos maravillosos, un humor peculiar, juegos de palabras a veces capillotractados y bromas un poco de calabazas, pero asumidas.

El público vota, controla un inventario proyectado en el escenario y hace evolucionar la historia según sus decisiones. Así, los visitantes no escucharán la misma historia en cada sesión.

A veces todos los espectadores pueden elegir; otras veces, solo una parte. Incluso una persona puede decidir y tomar una decisión para toda la audiencia. En filigrana, el narrador evoca las dificultades para tomar decisiones, la responsabilidad de nuestros actos, la asunción de riesgos y las casualidades a las que a veces hay que recuperarse.

Además de estas dos representaciones, el acceso al museo y sus colecciones es libre y gratuito, de 19h a 22h30.

Evento organizado conjuntamente por la asociación de Amigos del Museo de la Arquería y del Valois con el apoyo del Consejo departamental del Oise, de la Comunidad de Municipios del País de Valois y de la Ciudad de Crépy-en-Valois.

Sábado 14 mayo, 19:00

Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France 60800 Crépy-en-Valois Hauts-de-France