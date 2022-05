Spectacle : La Montagne aux cent choix Musée de l’archerie et du Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, l’association des Amis du musée et l’équipe du Musée de l’archerie et du Valois vous invitent à une soirée exceptionnelle avec deux représentations du spectacle La Montagne aux cent choix, par Guillaume Alix et la compagnie le Récigraphe. Inspiré par les contes fantastiques, la fantasy et les livres dont vous êtes le héros, Guillaume Alix propose à son public un récit interactif. On y retrouve de nombreuses références à des contes merveilleux, un humour décalé, des jeux de mots parfois capillotractés et des blagues un tantinet potaches, mais assumées. Le public vote, contrôle un inventaire projeté sur scène et fait évoluer l’histoire au gré de ses décisions. Ainsi, les visiteurs n’entendront pas la même histoire à chaque séance. Parfois, l’ensemble des spectateurs peut choisir ; d’autres fois, seulement une partie. Il arrive même qu’une seule personne puisse se déterminer et assumer un choix pour l’ensemble de l’auditoire. En filigrane, le conteur évoque les difficultés à faire des choix, la responsabilité de nos actes, les prises de risques et les hasards auxquels il faut quelquefois se remettre. En plus de ces deux représentations, l’accès au musée et à ses collections est libre et gratuit, de 19h à 22h30. Événement co-organisé par l’association des Amis du musée de l’archerie et du Valois avec le soutien du Conseil départemental de l’Oise, de la Communauté de Communes du Pays de Valois et de la Ville de Crépy-en-Valois. Le musée de l’archerie et du Valois vous invite à deux représentations du spectacle La Montagne aux cent choix, par Guillaume Alix et la compagnie le Récigraphe. Musée de l’archerie et du Valois Rue Gustave Chopinet, 60800 Crépy-en-Valois, Oise, Hauts-de-France, France Crépy-en-Valois Oise

