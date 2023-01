Spectacle : La mémoire de l’eau Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Spectacle : La mémoire de l'eau
7ter Rue du 13E de Ligne Piscine Aquabalt Nevers Nièvre
2023-01-28

2023-01-28 – 2023-01-28

Piscine Aquabalt 7ter Rue du 13E de Ligne

Nevers

Nièvre 25 25 EUR La Maison investit la piscine Aquabalt lors du spectacle de danse « La mémoire de l’eau » à 20h le samedi 28 janvier à NEVERS.

Le spectacle a été imagnié par la chorégraphe N. Pernette.

Tarifs : 11€ à 25€.

Infos au 03.86.93.09.09 infos@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 http://maisonculture.fr/ Piscine Aquabalt 7ter Rue du 13E de Ligne Nevers

