Ille-et-Vilaine Quatre danseuses nous donnent rendez-vous… au bord d’une piscine. Elles plongent et resurgissent, disparaissent lentement sous la surface. Elles ont parfois le geste liquide, d’une extrême fluidité. Parfois, à l’inverse, leur corps est secoué de l’énergie de la tempête. Derrière leurs silhouettes, on s’imagine des êtres fantastiques et mythologiques nés de l’eau. Une rêverie chorégraphique aux allures de joyeuse partition aquatique. En partenariat avec la piscine intercommunale de Redon billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/ Place du Parc Anger Piscine Redon

