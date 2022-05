Spectacle La mastication des morts » Sainte-Catherine-de-Fierbois, 5 juin 2022, Sainte-Catherine-de-Fierbois.

Spectacle La mastication des morts » Sainte-Catherine-de-Fierbois

2022-06-05 17:00:00 – 2022-06-05 18:30:00

Sainte-Catherine-de-Fierbois Indre-et-Loire Sainte-Catherine-de-Fierbois

Un spectacle gratuit et déambulatoire, plein d’humour et d’émotion avec 22 acteurs qui investissent le village de Sainte-Catherine de Fierbois et, le font vivre en appellent à sa mémoire, convoquent ses fantômes… n Un retour au pays, une visite des morts, et voici tout un petit monde de l’ombre qui se met à se raconter, à râler, à invectiver le passant, jetant peu à peu une lumière singulière sur la vie d’un village tout au long d’un siècle. Amours et haines, heurts et malheurs, crimes et châtiments : un portrait tendre et humoristique d’une société rurale.

anna.leroux@yahoo.fr +33 6 63 15 40 06

Anna Leroux

Sainte-Catherine-de-Fierbois

