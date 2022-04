SPECTACLE LA MARE OÙ (L’) ON SE MIRE Chaillon Chaillon Catégories d’évènement: Chaillon

Chaillon Meuse Chaillon Chiendent-Théâtre – Provence – Alpes – Côtes d’Azur

Projet pour un opéra fantaisiste avec canards répétiteurs – Tout public

« Je vais monter un opéra, il sera prêt pour dans deux ans.

En attendant, je me suis dit, que ce serait bien de faire un tour de France pour présenter une maquette de mon futur opéra, comme ça quand dans deux ans vous viendrez le voir, on sera plus ensemble.

Pour mon 1er opéra, je me suis inspiré du Vilain petit canard d’Andersen, mais avec un point de vue résolument moderne, je vous en dis pas plus.

Je suis accompagné par des canards qui me donnent la réplique pour comprendre, pas à pas, tout le déroulé dramatique et sensible de mon opéra. » Norbert. Fabrice Groélat, comédien et metteur en scène

Soutien : Le spectacle est soutenu par le Département des Alpes de Haute-Provence dans le cadre d’un conventionnement

Actions culturelles :

Découverte de la pratique de la compagnie – Théâtre d’objets avec les canards répétiteurs

Prix libre – Tout public

