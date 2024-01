Spectacle – La maison d’à côté Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, mardi 16 janvier 2024.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 18 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le mardi 16 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

BILLETTERIE :

01 53 53 06 99 / spectacle@ebeaujon.org

Juliana, brillante neurobiologiste, sent parfois la réalité vaciller autour d’elle…

Juliana, brillante chercheuse en neurologie, est victime du mal qu’elle combat chez ses patients. Dans son dédale mental qui change tous les jours, elle reçoit l’appui de quelques personnes, dont son mari qui ne s’est jamais éloigné d’elle. Au cœur de son drame médical, il y a sans doute aussi le départ de leur fille, Laura, qui, adolescente, n’est jamais revenue.

La pièce de Shaar White, qui commence dans une certaine légèreté avant de glisser dans le drame, trouble par sa construction originale car l’auteur fait évoluer le spectateur dans des espaces frontières, entre la réalité et la vie intérieure de Juliana, une femme peu à peu gagnée par la démence. L’intrigue y est volontairement déstructurée, de manière à amplifier la nature aléatoire de la psyché de Juliana. La pièce, construite comme un thriller psychologique est en effet principalement composée d’un savant puzzle de scènes courtes, passant d’un espace à un autre. Le rythme, fondamental dans ce montage, devra subtilement nous transporter dans les différentes zones du vécu et du rêvé, dans les divers espaces temps et sera orchestré par les sons, les lumières et quelquefois par de la vidéo.

Une pièce de Sharr White, par la cie L’Air du Verseau

Mise en scène : Christophe Hatey & Florence Marschal

Avec Jean-Jacques BOUTIN, Christophe HATEY / Tristan GODAT, Florence MARSCHAL, Samantha SANSON

Vidéo : Clara Ott

Lumière : Marc Augustin-Viguier



Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/382532001012887/382532011012886/?active_tab=about https://www.facebook.com/events/382532001012887/382532011012886/?active_tab=about https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/la-maison-da-cote/

©Cie Air du Verseau La Maison d’à Côté, par la Cie Air du Verseau, les 16, 18, 19 janvier 2024 à l’Espace Beaujon