Spectacle la magie de noël Vielle-Tursan, 11 décembre 2021, Vielle-Tursan.

Spectacle la magie de noël Vielle-Tursan

2021-12-11 20:00:00 – 2021-12-11 22:00:00

Vielle-Tursan Landes Vielle-Tursan

La troupe Osmose vous présente son nouveau spectacle de Noël : 2 représentations le 11 et le 18 décembre.

Le père Noël sera bien évidemment présent. Il s’adressera personnellement à vous les enfants !

Vous pourrez aussi déposer votre lettre et liste de cadeaux dans la boite aux lettres du père Noël située à l’entrée.

Petits et grands, venez passer une et même deux belles soirées musicales en compagnie des personnages incontournables de la magie de Noël.

RDV dans la salle polyvalente, chauffée, pass sanitaire obligatoire, restauration sur place.

Entrée gratuite.

Plus d’infos au 06.85.25.84.28

La troupe Osmose vous présente son nouveau spectacle de Noël : 2 représentations le 11 et le 18 décembre.

Le père Noël sera bien évidemment présent. Il s’adressera personnellement à vous les enfants !

Vous pourrez aussi déposer votre lettre et liste de cadeaux dans la boite aux lettres du père Noël située à l’entrée.

Petits et grands, venez passer une et même deux belles soirées musicales en compagnie des personnages incontournables de la magie de Noël.

RDV dans la salle polyvalente, chauffée, pass sanitaire obligatoire, restauration sur place.

Entrée gratuite.

Plus d’infos au 06.85.25.84.28

+33 6 85 25 84 28

La troupe Osmose vous présente son nouveau spectacle de Noël : 2 représentations le 11 et le 18 décembre.

Le père Noël sera bien évidemment présent. Il s’adressera personnellement à vous les enfants !

Vous pourrez aussi déposer votre lettre et liste de cadeaux dans la boite aux lettres du père Noël située à l’entrée.

Petits et grands, venez passer une et même deux belles soirées musicales en compagnie des personnages incontournables de la magie de Noël.

RDV dans la salle polyvalente, chauffée, pass sanitaire obligatoire, restauration sur place.

Entrée gratuite.

Plus d’infos au 06.85.25.84.28

OTC Aire

Vielle-Tursan

dernière mise à jour : 2021-11-12 par OT Aire sur l’Adour