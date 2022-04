Spectacle La magie de Disney Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: 33220

Sainte-Foy-la-Grande

Spectacle La magie de Disney Sainte-Foy-la-Grande, 8 mai 2022, Sainte-Foy-la-Grande. Spectacle La magie de Disney Salle Clarisse Brian 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

2022-05-08 – 2022-05-08 Salle Clarisse Brian 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Sainte-Foy-la-Grande Cocktail Mélodic présente son spectacle “La magie de Dysney”.

Spectacle organisé au profit de l’école Paul Bert.

Vente de gâteaux sur place. Cocktail Mélodic présente son spectacle “La magie de Dysney”.

Spectacle organisé au profit de l’école Paul Bert.

Vente de gâteaux sur place. +33 5 57 46 08 82 Cocktail Mélodic présente son spectacle “La magie de Dysney”.

Spectacle organisé au profit de l’école Paul Bert.

Vente de gâteaux sur place. Cocktail Mélodic

Salle Clarisse Brian 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’évènement: 33220, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Sainte-Foy-la-Grande Adresse Salle Clarisse Brian 8 rue Jean-Louis Faure Ville Sainte-Foy-la-Grande lieuville Salle Clarisse Brian 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Departement 33220

Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-la-grande/

Spectacle La magie de Disney Sainte-Foy-la-Grande 2022-05-08 was last modified: by Spectacle La magie de Disney Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 8 mai 2022 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande 33220