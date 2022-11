SPECTACLE – LA MACHINE À ATTRAPER LE PÈRE NOËL – FÉLIX LOBO Baerenthal Baerenthal Catégories d’évènement: Baerenthal

Moselle Baerenthal Moselle D’année en année, le petit Nestor PLUPLU élabore des machines de plus en plus complexes pour accomplir le rêve de sa vie : ATTRAPER le Père Noël. « Jusque-là, ça ne prenait pas… Mais cette année, c’est sûr : JE LE CAPTURE !! »

C’est ce qu’il répète à qui veut l’entendre depuis des dizaines d’années… Aussi ingénieux qu’un Léonard de Vinci en culotte courte, notre bonhomme va développer des trésors d’imagination pour mettre son projet à exécution ! Mais est-ce bien sérieux quand on est devenu Papy de vouloir encore capturer le Barbu blanc à manteau rouge ? 45 min. Tout public dès 4 ans. Spectacle offert par le département de la Moselle. +33 3 87 06 26 48 http://www.mediatheque-josephschaefer.fr/ Bibliothèque municipale de Baerenthal 6 rue de l’école Baerenthal

