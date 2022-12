Spectacle : La Lunalo Monein Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle : La Lunalo Monein, 21 janvier 2023, Monein Monein. Spectacle : La Lunalo 16 Pl. Henri Lacabanne Médiathèque La MéMo Monein Pyrénées-Atlantiques Médiathèque La MéMo 16 Pl. Henri Lacabanne

2023-01-21 11:00:00 – 2023-01-21

Médiathèque La MéMo 16 Pl. Henri Lacabanne

Monein

Pyrénées-Atlantiques Monein EUR 0 Par TD2M

C’est l’histoire d’un petit bateau qui flotte sur les eaux. C’est l’histoire de la mer qui, toutes les nuits, danse avec la lune, et de la lune qui, toutes les nuits, danse avec le bateau. C’est l’histoire de la mer fatiguée qui, pour se reposer, avale la lune. C’est alors l’histoire d’un petit bateau qui part tout au fond de l’eau pour retrouver la lune et danser à nouveau… Par TD2M

Médiathèque La MéMo 16 Pl. Henri Lacabanne Monein

