Rdv à 11h30 au Moulin du Got pour un apéritif offert, à 12h pour le spectacle, temps de pique nique jusqu’à 14h et visite du Moulin du Got à la suite. Gratuit pour le spectacle. 4.50€/ad, 2€/enf de 6 à 12 ans pour le Moulin du Got. Réservation obligatoire pour le spectacle et la visite guidée du Moulin du Got. Rens./Résa. : 05 55 56 76 87 ou 05 55 57 18 74

Apéritif et spectacle offert par la bibliothèque municipale Georges Emmanel Clancier de Saint-Léonard dans le cadre du festival « Au bout du conte » en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Haute-Vienne et le Moulin du Got.

Apportez votre pique -nique pour prolonger le moment convivial et profitez à 14h de la visite de l’exposition « Lumière et transparence » du Moulin du Got (sur réservation.).

