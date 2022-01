Spectacle « La librairie Chamboul’tout » Bains-sur-Oust, 5 février 2022, Bains-sur-Oust.

Spectacle « La librairie Chamboul’tout » Place Nominoë Médiathèque Bains-sur-Oust

2022-02-05 – 2022-02-05 Place Nominoë Médiathèque

Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust

Louis, libraire, déteste le bruit et le désordre… et il déteste encore plus les enfants, jusqu’à ce que, grâce à eux, sa vie change à tout jamais.

Théâtre d’objets manipulés par la Compagnie Orange Givrée.

Tout public, dès 4 ans.

Sur réservation. Renseignements : médiathèque de Bains-sur-Oust

+33 2 99 91 61 80

