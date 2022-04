Spectacle : La légende d’Excalibur Beauregard-Baret Beauregard-Baret Catégories d’évènement: Beauregard-Baret

Beauregard-Baret Drôme Beauregard-Baret EUR Spectacle médieval



Traversez les portes de l’histoire et découvrez le moyen âge au rythme des écuyers, saltimbanques et chevaliers.

Joutes, cascades, combats, voltige, un spectacle qui ravira petits et grands… indiansvallee@wanadoo.fr +33 4 75 48 87 98 http://www.indiansvallee.com/ Indian’s Vallée 825 route du Gros Chêne Beauregard-Baret

