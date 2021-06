Spectacle : la légende de Saint Julien Vieux château, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Neubourg.

Spectacle : la légende de Saint Julien

le samedi 18 septembre à Vieux château

Création de la Divine Comédie : Julien est entouré de ce que la société de son temps peut produire de meilleur en termes de raffinement et d’éducation. Parfois cruel comme tous les enfants, il développe, à mesure qu’il grandit et progresse dans le maniement des armes , un goût hyperbolique pour la chasse en solitaire. Ce récit médiéval, à la force d’évocation picturale extraordinaire, nous parle d ela place de nos instincts les plus sauvages et aussi de nos familles, de ce qui s’y transmet, la force des rêves des parents, le poids de leurs secrets… La ville du Neubourg vous propose de venir découvrir, une pièce de théâtre hors du cocon habituel. L’idée étant de se sentir au sein d’un groupe et vivre un temps de méditation intime. Equipé d’un casque sans fil, le spectateur entend le grain de la voix de l’acteur, du chant de la musicienne et de ses instruments, comme s’ils étaient tout près alors même qu’ils évoluent parfois à plusieurs dizaines de mètres, immergés dans la splendeur du Vieux Château du Neubourg et de son parc.

Limité à 50 participants par représentation. Se présenter 30 min avant la représentation.

La légende de Saint Julien : l’Hospitalier d’après Gustave Flaubert

Vieux château Place du château 27110 le neubourg Le Neubourg Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00