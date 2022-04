Spectacle – La Légende de France Musée de l’armée, 14 mai 2022, Paris.

Spectacle – La Légende de France

le samedi 14 mai à Musée de l’armée

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée de l’Armée reconstitue _La Légende de France_, un spectacle unique, tout en lumières, jeux d’ombres et poésie à découvrir dans la majestueuse salle Turenne, habituellement fermée au public. Inspiré du théâtre d’ombres, ce spectacle constitué de 84 dessins projetés à l’aide d’une lanterne magique et accompagné de textes, de chansons et de poèmes est l’oeuvre des dessinateurs Raoul Tonnelier (1884-1953) et Gustave Alaux (1887-1965). Créée en 1915, _La Légende de France_ raconte « la longue suite de tous les héroïsmes qui ont contribué depuis les temps les plus reculés de notre histoire, à réaliser la grandeur et la gloire de la patrie française. ». Initiative privée devenue mission officielle, le spectacle se produit notamment à New-York et en Italie où il participe à la diffusion des représentations du conflit et donc à la propagande artistique de l’époque. Entrée dans les collections du musée de l’Armée en 2018, l’oeuvre est présentée à l’occasion de la Nuit européenne des musées avec la complicité de l’ensemble _Les Lunaisiens_. Le spectacle fait revivre au public l’histoire de France, depuis la légende de Vercingétorix au récit de la Première Guerre mondiale en passant par les exploits de Jeanne d’Arc et des mousquetaires et les conquêtes de Napoléon Bonaparte. Avant le spectacle, l’oeuvre de Raoul Tonnelier et Gustave Alaux, La Légende de France, est présentée par un médiateur du Musée.

Accès gratuit sur réservation

Musée de l'armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris



