Spectacle « La Joie (Aller-retour) Médiathèque Julien Gracq Rue des Carmes Pont-l'Abbé

2023-03-24 – 2023-03-24

Finistère Spectacle Poétique de la Cie La Littorale,

Écrit par Yveline Méhat & dit par Sandrine Bodénès. Tous les jours que je peux je marche vers la Joie. Si tu n’es pas d’ici il faut que je t’explique C’est symbolique Mais pas seulement « La Joie (aller retour) », c’est l’évocation d’une marche en bord de mer, dans l’intimité des pensées de la promeneuse, ça bricole, un peu, ça parle de gens, de chiens, de ciel et de joie !

Le texte nous invite à une balade entre ici et là-bas, dedans et dehors, hier et maintenant.

