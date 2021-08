[spectacle] La guinguette magique du Docteur Troll INU Champollion,81000 Albi, 23 septembre 2021, Albi.

La guinguette représente un art de vivre : celui de la fête populaire. Une terrasse, à ciel ouvert, avec tables et chaises. Nous retrouvons l’esprit guinguette avec ses guirlandes caractéristiques. Les magiciens, jouant le rôle de serveurs, y accueillent les curieux avec des menus, comme au restaurant. Ces menus sont constitués de rubriques comme le mentalisme, les tours de cartes, les numéros de triche… Les spectateurs choisissent les tours de magie désirés, pour que les artistes les présentent à l’ensemble de l’assistance. La caravane, outre sa dimension esthétique, sert de cuisine pour les magiciens où ils préparent leurs plats. Petite buvette et restauration sur place (food truck) Manifestation labellisée “Semaine de l’Etudiant”, en partenariat avec l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées. La Semaine de l’Étudiant c’est une vingtaine d’événements gratuits à Albi entre le 23 septembre et le 28 octobre et des centaines d’évènements dans 13 villes de l’Académie de Toulouse. Le Retour du Jeudi, c’est le rendez-vous artistique hebdomadaire, gratuit et ouvert à tous, de l’action culturelle de l’INU Champollion sur le campus d’Albi. Eclectique et surprenante, la programmation du Retour du Jeudi alterne théâtre, rock, courts-métrages, chanson, marionnettes, hip-hop, clown, ciné-club, danse, slam, projections de documentaires, performances en tout genre.

Pour marquer l’ouverture de la 17ème saison culturelle de l’INU Champollion, le Retour du Jeudi s’associe au festival La Cour des Miracles.

INU Champollion,81000 Albi Place de Verdun, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T18:30:00 2021-09-23T21:00:00