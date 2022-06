Spectacle « La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? » Saint-Chamas, 21 juillet 2022, Saint-Chamas.

Spectacle « La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? »

2022-07-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-21 21:45:00 21:45:00

Parc de la Poudrerie 7 rue Auguste Fabre

Saint-Chamas

Bouches-du-Rhône

Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration. Et cela peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Le résultat ? une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…

La guerre des sexes aura-t-elle lieu ? :

Deux collègues de travail décident d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but : être enfin écoutés.

+33 6 19 98 07 10 https://www.festival-letangderire.fr/

