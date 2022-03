SPECTACLE LA GRATIFERIA Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

SPECTACLE LA GRATIFERIA Contrexéville, 15 avril 2022, Contrexéville. SPECTACLE LA GRATIFERIA Salle Rout’art Espace Andrée Chedid Contrexéville

2022-04-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-15 Salle Rout’art Espace Andrée Chedid

Contrexéville Vosges Contrexéville Les Souricieuses, c’est l’envie de partager quelque chose d’unique et d’imprévisible. Un lien profondément humain. 5€ par adultes / Gratuit pour les enfants secretariat.toupie@gmail.com +33 3 29 07 62 44 http://centresociallatoupie.fr/ Centre social La Toupie

