Spectacle « La grande réparation » Passage des cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Spectacle interactif, La grande réparation est une création de la compagnie Momatique.

Véritable ode à notre planète bleue, ce spectacle nous invite à suivre le parcours d’une goutte d’eau à la recherche de différents sons de la nature. Artiste et public composeront ensemble une création musicale à partir d’outils et d’objets autour du monde aquatique.

Les enfants pourront, en amont du spectacle, participer à un laboratoire de recherche sonore chant, musique, bruitage et rythme. Une belle manière de sensibiliser à la protection de cette ressource précieuse et fragile qu’est l’eau !

Mardi 27 février Médiathèque d’Aire sur Adour.

10h Atelier (durée 2 h)

16h Spectacle (durée 45 minutes)

Dès 6 ans.

Gratuit sur inscription. EUR.

Début : 2024-02-27 10:00:00

Passage des cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

