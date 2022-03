Spectacle “La Grande Nuit de l’Humour” salle des fêtes Saint Pierre sur Dives Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

salle des fêtes Saint Pierre sur Dives, le samedi 30 avril à 20:30

La Grande Nuit de l’Humour ————————– Cœur de Scène Productions amène les éclats de rire et la bonne humeur à Saint-Pierre-sur-Dives ! leur recette ? 1h30 à 2h d’humour, porté par 3 humoristes.

Entrée libre

Venez découvrir les nouveaux talents du rire, Audrey David, Lisa Chevallier et Thom Trondel, 3 styles d’humour, 3 univers, 2 heures de pure comédie ! salle des fêtes Saint Pierre sur Dives Saint Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T22:00:00

