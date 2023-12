Spectacle : La grande, grosse, grasse carotte Bibliothèque Goutte d’Or Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Spectacle : La grande, grosse, grasse carotte Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 10 février 2024, Paris. Le samedi 10 février 2024

de 15h30 à 16h30

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit Spectacle pour les 3-6 ans Sur inscription Il y a un papi et une mamie qui habitent une belle maison, dans un jardin au bord d’un lac. C’est un endroit paradisiaque et beaucoup d’animaux y vivent. Mais voilà, il n’y a rien à manger dans ce lieu… Vous souhaitez découvrir la suite ? Venez assister au spectacle à la bibliothèque Goutte d’or ! Conte inspiré d’une randonnée traditionnelle. Texte illustration, chorégraphie et mise en scène par Katia Marlot. Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Compagnie Symbiose 2005

