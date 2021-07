Paris GHU AP-HP : Site St Périne et Bâtiment Rossini Paris Spectacle La Fuite d’Olivier Meyrou, avec Matias Pilet GHU AP-HP : Site St Périne et Bâtiment Rossini Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Du 30 au 31 août 2021

lundi, mardi de 15h à 15h45

gratuit

Dans le cadre de L'Hyper Festival, proposer au sein d'établissements hospitaliers une forme légère de cirque, visuelle, sans paroles, facilement adaptable aux espaces, à la croisée des disciplines (acrobatie, danse, mime, théâtre, …) et des générations pour un temps de partage et d'émotions. La Fuite est un solo acrobatique et burlesque d'Olivier Meyrou avec Matias Pilet, un spectacle visuel, intergénérationnel et facilement adaptable, à la croisée des disciplines – acrobatie, danse, mime, cirque, théâtre, en s'inspirant de la gestuelle propre au clown du cinéma muet. Le personnage d'Hektor court en quête de liberté. Dans sa fuite, il est confronté au monde inhospitalier auquel il tente d'échapper jusqu'à l'ultime frontière. Le fondement du spectacle se trouve dans son rythme et l'enchaînement des scènes. Le jeu alterne moments d'accélérations corporelles et moments de répit où le personnage s''incarne dans un quotidien où il prend tout son essor. C'est un utopiste, en grande précarité, qui rêve d'un monde meilleur. C'est un exclu qui nous ressemble. Ce spectacle tout terrain, sans paroles, de courte durée pour les patients des établissements, leurs familles et le personnel soignant, pour un temps de partage et d'émotions, en toute simplicité.

