Spectacle : La forêt maléfique
Carré-Sévigné
Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine

13 décembre 2021

Carré-Sévigné, le lundi 13 décembre à 20:00

Devenez apprenti sorcier et empruntez le chemin qui traverse la forêt maléfique, oserez-vous affronter Voldemort au cours de la quête de la Coupe de feu ou assister à la danse des sorcières

Entrée libre

avec la participation des élèves de l’Ecole des Arts Carré-Sévigné Boulevard de Dezerseul Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T20:00:00 2021-12-13T21:00:00

Carré-Sévigné
Boulevard de Dezerseul Cesson-Sévigné
Cesson-Sévigné
Ille-et-Vilaine