Spectacle La Fontaire Unplugged Amboise, samedi 10 février 2024.

En y infusant ses sensibilités, ses goûts et ses questionnements, un trio de choc composé par Marlène Bouniort, Sophie Kastelnik et Laurent Madiot (du spectacle Wanted Joe Dassin !) a écrit des chansons inspirées de La Fontaine comme des variations décapantes, originales mais toujours fidèle

Le héron veut porter du IKKS, le lièvre séduit la tortue, le célèbre corbeau devenu adolescent est amadoué par les algorithmes du renard rusé, Perrette rêve de devenir une star de la chanson…

Les trois complices se jouent de l’anthropomorphisme pour incarner le lièvre, la tortue, le lion, la souris…, grâce à leurs voix et une multitude d’instruments !

Ce véritable bestiaire musical redonne vie aux plus célèbres fables de La Fontaine pour faire réfléchir… et aussi beaucoup pour faire rire !12 EUR.

Début : 2024-02-10 17:00:00

fin : 2024-02-10

Avenue des Martyrs de la Résistance

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@ville-amboise.fr

