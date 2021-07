Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Spectacle : La Fontaine seul en scène Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid, le dimanche 19 septembre à 15:30

Par Michel Mahler, comédien. Jean de La Fontaine est né il y a 400 ans. Son père fut Maître des Eaux et Forêts. Jean se tourna vers la poésie, les animaux et les hommes, sous l’égide d’Esope (564 av. J.-C). Et nous nous tournons vers lui avec le théâtre pour motif et Michel Mahler qui revisite en comédien les fables pour notre plus grand bonheur.

Entrée libre sur réservation

Revisites théâtrales des fables de La Fontaine Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

