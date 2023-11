Spectacle: la fondation du rien (Riche Programme d’activités annulées) MAIF Social Club Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 14 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

La Fondation propose un large panel d’activités auxquelles vous pouvez vous inscrire sans crainte, puisqu’elles seront systématiquement annulées

Partant du constat qu’il est difficile de s’empêcher de remplir son emploi du temps avec tout un tas d’activités qui saturent perpétuellement leurs journées, leurs semaines, leurs années et leur vie, La Vaste Entreprise a décidé de créer la Fondation du Rien.

Ainsi, l’activité de la Fondation réside essentiellement dans la fabrication et la mise à disposition de plages de temps libre inespérées pendant lesquelles, tout à coup, vous n’aurez plus rien à faire, plus rien de prévu, plus d’obligation, plus d’engagement (et strictement aucun objectif).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Contact : https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/la-fondation-du-rien-riche-programme-dactivites-annulees/ https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/la-fondation-du-rien-riche-programme-dactivites-annulees/

© La Vaste Entreprise