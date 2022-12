Spectacle : La folle nuit de Noël Lamballe-Armor Lamballe-Armor Office de tourisme de Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Spectacle : La folle nuit de Noël
17 décembre 2022
Café du théâtre
1 rue du Docteur Sagory
Lamballe-Armor
Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor La conteuse Sophie Joignant aura plaisir de vous présenter son spectacle ! « C’est bientôt Noël et dans son atelier, le Père Noël est débordé. Clara la sorcière veut l’embrasser, l’ours Michka ne veut plus être un jouet et de drôles de choses tombent dans la cheminée… »

Un Noël de rêve pour les petits et leurs parents. Accessible à partir de 5 ans. http://cafedutheatre.moncontour@gmail.com/ Café du théâtre 1 rue du Docteur Sagory Lamballe-Armor

