Spectacle ” La fin du Moi, le début du Nous” à Nîmes (30) Petit Théâtre de la Placette, 10 octobre 2021, Nîmes.

le dimanche 10 octobre à Petit Théâtre de la Placette

Sur scène devant nous, un « MOI président de la république », un brin jupitérien, sûr de son fait et droit dans ses bottes. Lui faisant face, un couple de citoyens. Elle, elle est fan de son Président, elle l’adore, elle croit tellement en lui. Lui, désabusé, considère pour sa part que le Président « ment comme il chante ». Avec humour et dérision, ces trois personnages vont nous faire revivre les cinq dernières années sociales et politiques qu’a traversé notre pays. Avec, comme c’est étrange, un air de déjà vu, comme si l’Histoire se répétait sans cesse… Un spectacle drôle et éclairant, incisif, parfois touchant, qui nous amène à nous poser collectivement cette question : on continue comme ça ou on essaie autre chose ? **2 représentations à 17h30 et 19h30.** **Durée : 1h** **Attention places limitées, réservation obligatoire :** [[https://www.helloasso.com/associations/petittheatreplacette-sfr-fr/evenements/la-fin-du-moi-le-debut-du-nous](https://www.helloasso.com/associations/petittheatreplacette-sfr-fr/evenements/la-fin-du-moi-le-debut-du-nous)](https://www.helloasso.com/associations/petittheatreplacette-sfr-fr/evenements/la-fin-du-moi-le-debut-du-nous) _Contact Petit Théâtre de la Placette : Email -_ [_[petittheatreplacette@sfr.fr](mailto:petittheatreplacette@sfr.fr)_](mailto:petittheatreplacette@sfr.fr) _Téléphone – 0448689701_

Tarif de soutien : 12€ / Tarif adhérent : 10€ / Tarif réduit (étudiants, minimas, collégiens accompagnés) : 5€

Petit Théâtre de la Placette 12 Rue Hugues Capet 30900 Nîmes



