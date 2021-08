Ousson-sur-loire Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-loire Spectacle La fille du Marinier Ousson-sur-Loire 45250 Ousson-sur-loire Catégorie d’évènement: Ousson-sur-loire

Dans le cadre d’une résidence d’artistes autour de chansons traditionnelles, sur le thème de l’eau, revisitées dans une approche plus contemporaine, le duo Le Boeuf dans la poche se produira en bord de Loire à Ousson-sur-Loire le 18 septembre. Résidence d’artistes et spectacle avec le duo Le Boeuf est dans la poche en bord de Loire à Ousson/Loire. Ousson-sur-Loire 45250 bord de Loire, Ousson-sur-loire Ousson-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

