Châtillon sur Loire 45360, le vendredi 17 septembre à 18:00

Lors d’une résidence d’artistes, le duo Le Boeuf dans la poche, souhaite s’approprier des chansons traditionnelles sur le thème de l’eau de la source à l’océan en les ouvrant à un monde plus contemporain. A cette occasion plusieurs représentation se dérouleront tour à tour à Châtillon-sur-Loire, Ousson-sur-Loire et Briare. La 1ère représentations se déroule sur le site de Mantelot à 18h. Résidence d’artistes avec le duo Le Boeuf dans la poche. Trois représentations sont prévues : le 17/09 à Mantelot, Châtillon/L. Châtillon sur Loire 45360 Place du champ de foire, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T20:00:00

