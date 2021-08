Briare Briare 45250 Briare Spectacle : La fille du marinier Briare 45250 Briare Catégorie d’évènement: Briare

Spectacle : La fille du marinier Briare 45250, 19 septembre 2021, Briare. Spectacle : La fille du marinier

Briare 45250, le dimanche 19 septembre à 17:00

Le duo Le Boeuf dans la poche en résidence d’artistes se produira à l’usine élévatoire ayant réalisé un travail autour de chansons traditionnelles évoquant l’eau de sa source à l’océan. Le duo Le Boeuf dans la poche en résidence d’artistes se produira à l’usine élévatoire. Briare 45250 Rue des Prés Gris, Gare d’eau des prés gris, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Briare 45250 Adresse Rue des Prés Gris, Gare d'eau des prés gris, Briare Ville Briare lieuville Briare 45250 Briare