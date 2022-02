Spectacle La fille des airs – Ensemble Atrium Wintzenheim, 9 février 2022, Wintzenheim.

Spectacle La fille des airs – Ensemble Atrium Wintzenheim

2022-02-09 15:00:00 – 2022-02-09 15:45:00

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim

EUR Imaginez un pays musical où les sons, l’eau, le bois, le papier…vivaient en parfaite harmonie avec les rythmes. Un jour, un jeune rythme tomba amoureux de la plus belle des sons, ils décidèrent se marier mais le père de la jeune fille refusa. A partir de là, les rythmes et les sons se fâchèrent et les sons partirent pour toujours, emportant avec eux, la magie musicale. Aujourd’hui Grand Tambour, le maître de la forêt, ne se souvient plus des sons, il ne sait même plus faire de la musique ! De sa voix douce et mélodieuse, la fille des airs va bouleverser son existence. Grand Tambour va vouloir apprendre à chanter et à faire de la musique mais… il devra d’abord se réconcilier avec les sons ! C’est l’histoire d’une petite fille qui réussira à faire comprendre, comment, en s’unissant, les rythmes et les sons peuvent créer de la musique… et la tâche ne sera pas si facile car Grand Tambour a bien mauvais caractère. À partir de matières premières tels que l’eau,

le papier ou le métal, nous avons voulu montrer les multiples possibilités des sons qui se transforment en rythmes et mélodies à travers l’originalité d’un conte musical adapté.

Dès 3 ans

Spectacle Jeune Public

+33 3 89 79 60 17

