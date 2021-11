Souilly Souilly 55220, Souilly SPECTACLE : LA FEMME PAVILLON Souilly Souilly Catégories d’évènement: 55220

2021-11-20 18:30:00 – 2021-11-20 20:30:00

Souilly 55220 Souilly Concert-spectacle de la compagnie Le Plus Petit Espace Possible, organisé par le Centre culturel Arcature en partenariat avec Scènes et Territoires. “Un concert organiK & poétiK aux sons mobiles, un voyage immobile qui cogne de l’intérieur. Une création musicale sur fond du monde : chansons, textes, musiques, improvisations, déambulations des sons, diffusion de sons enregistrés, souffles, respirations, explorations, suspensions … Avec un système de diffusion sur mesure, des pavillons de gramophones & des trompes : la sono-scénographie. Entre les pavillons et le public : en son exact milieu, les 3 musiciennes !”

Pass sanitaire et port du masque obligatoire. Prix libre. ecoledemusique-dieue@orange.fr +33 3 29 87 63 62 https://www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr/ le plus petit espace possible

