.Tout public. A partir de 4 ans. payant De 8 à 15 € Plongez dans la magie des fêtes de fin d’année avec ce conte féerique… DESCRIPTION Sortez vos habits de fête et laissez place à la féérie. Nos musiciens vous content en musique l’histoire du jeune Drosselmeyer dit « Casse-Noisette » et de la petite Marie, leur voyage au pays de la fée Dragée et leur combat contre le roi des souris ! Petits et grands, venez vivre leurs aventures et (re)découvrir les musiques de Tchaïkovsky. PROGRAMME TCHAÏKOVSKY Extraits de ballets arrangés pour quatuor à cordes Durée : 50 minutes (sans entracte) DISTRIBUTION AURÉLIE BERGEROT et LAURA DANIEL-DUGUÉ · Violons DELPHINE ANNE · Alto FABIEN RAPAUD · Violoncelle MAUD GASTINEL · Récitante salle colonne 94 boulevard auguste Blanqui 75013 Paris Contact : https://www.orchestrecolonne.fr/agenda/saison-2023-24/spectacle/la-feerie-de-casse-noisette/ https://www.orchestrecolonne.fr/agenda/saison-2023-24/spectacle/la-feerie-de-casse-noisette/

