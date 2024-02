SPECTACLE LA FÉE PARAPLUIE Galerie Chapleau Le Croisic, mercredi 24 juillet 2024.

Dans cette création originale, la fée parapluie éveille les enfants au temps qui passe à travers des situations et jeux qu’ils connaissent bien beauté des fleurs au Printemps, sieste et chaleur en Été, sauts dans les flaques à l’Automne, neige et bougies en Hiver.

De 2 à 6 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-24 11:00:00

fin : 2024-07-24

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry

Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire officedetourisme@lecroisic.fr

