Spectacle – La fée parapluie Galerie Chapleau Le croisic, mercredi 24 juillet 2024.

Mercredi 24 juillet, 11h00 Galerie Chapleau

Début : 2024-07-24T11:00:00+02:00 – 2024-07-24T21:00:00+02:00

Fin : 2024-07-24T11:00:00+02:00 – 2024-07-24T21:00:00+02:00

Dans cette création originale, la fée parapluie éveille les enfants au temps qui passe à travers des situations et jeux qu’ils connaissent bien : beauté des fleurs au Printemps, sieste et chaleur en Été, sauts dans les flaques à l’Automne, neige et bougies en Hiver.

De 2 à 6 ans.

Sur inscription (à partir du 15 juin) auprès de l’Office de Tourisme du Croisic.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic

