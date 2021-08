Spectacle – La famille Tatin Sort-en-Chalosse, 21 août 2021, Sort-en-Chalosse.

EUR Les spectateurs rencontreront Geronimo, véritable Frégoli, pour un accueil en chanson dans la demeure familiale. Il présentera sa merveilleuse famille parmi lesquels le Papy magicien, la sœur danseuse classique, le papa jongleur et la Mama pour veiller sur tout ce beau monde. Ce contreténor, héritier de Tim Burton, jongle, danse et embarque tout son monde dans son histoire aux couleurs de la commedia dell’arte ! Un spectacle familial, adapté à tout âge. Il est suivi d’un dîner estival à 21h (menu : tatin de légumes, sardinade, sorbet maison et café.

Caroline Chassaing

dernière mise à jour : 2021-08-16 par