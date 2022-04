Spectacle La Famille Tatin à Gastes Gastes Gastes Catégories d’évènement: Gastes

Gastes Landes EUR 0 0 Geronimo, personnage truculent, clown acrobate virevoltant avec sa roue Cyr, nous accueille dans sa demeure familiale et nous présente le célébrissime cirque Tatin : Papy magicien, soeur danseuse classique, papa chanteur et la Mama pour veiller sur tout ce beau monde. Ce contreténor, héritier de Tim Burton jongle, chante, danse et nous embarque dans son histoire aux couleurs de la commedia dell’arte. Plusieurs thèmes sont défendus de manière ludique dans ce solo : Être adulte, c’est avoir les moyens

de vivre ses rêves d’enfant ! Quelle est la place de l’individu dans la famille ? Comment se positionner entre acceptation et refus ? Est-on forcément impuissant face à l’héritage familial ou, comment transcender à la volonté des parents ? En cas d’intempéries le spectacle se jouera dans la salle des fêtes. Geronimo, personnage truculent, clown acrobate virevoltant avec sa roue Cyr, nous accueille dans sa demeure familiale et nous présente le célébrissime cirque Tatin : Papy magicien, soeur danseuse classique, papa chanteur et la Mama pour veiller sur tout ce beau monde. Ce contreténor, héritier de Tim Burton jongle, chante, danse et nous embarque dans son histoire aux couleurs de la commedia dell’arte. Plusieurs thèmes sont défendus de manière ludique dans ce solo : Être adulte, c’est avoir les moyens

