Voici compter l’histoire fabuleuse de Léonie Factrice du Père Noël Accrochez vos ceintures, et monter à bord d’Eugène, son avion pour une aventure pleine de rebondissements, une tempête de givre, un oiseau bizarre, une fée givrée ! Léonie arrivera-t-elle à livrer les lettres des enfants au Père Noël à temps ! il lui faudra bien du courage et de la confiance pour aller au bout de sa mission. Car sans les lettres impossible pour le Père Noël de savoir quels jouets fabriquer et surtout à qui les livrer !!! Port du masque obligatoire Jeudi 23 décembre de 15h00 à 16h00 – Jardins Biovès (entrée libre) Jardins Biovès Menton – Jardins Biovès avenue Boyer 06500 Menton Centre Ville Alpes-Maritimes

